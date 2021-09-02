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В России из-за инфляции пенсионеры получат единовременную выплату

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Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, получат в четверг, 2 сентября, единовременную выплату в десять тысяч рублей. Об этом сообщает РИА новости.

Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Выплаты на карты поступят 30,7 миллиона пенсионеров, еще 12,7 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, деньги придут одновременно с пенсией.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере десяти тысяч рублей пенсионерам в сентябре.

Глава государства, выступая на съезде партии "Единая Россия", подчеркнул, что деньги должны получить все пенсионеры, включая работающих. Необходимость соответствующей выплаты он обосновал инфляцией.


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URL: https://www.vb.kg/405818
Теги:
пенсии, Россия
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