В России из-за инфляции пенсионеры получат единовременную выплату

Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, получат в четверг, 2 сентября, единовременную выплату в десять тысяч рублей. Об этом сообщает РИА новости.

Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Выплаты на карты поступят 30,7 миллиона пенсионеров, еще 12,7 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, деньги придут одновременно с пенсией.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере десяти тысяч рублей пенсионерам в сентябре.

Глава государства, выступая на съезде партии "Единая Россия", подчеркнул, что деньги должны получить все пенсионеры, включая работающих. Необходимость соответствующей выплаты он обосновал инфляцией.