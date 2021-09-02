Подготовка электросетей к осенне-зимнему периоду идет по графику

В Кыргызстане подготовка электросетей к предстоящему осенне-зимнему периоду идет в срок согласно утвержденному графику. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"

За семь месяцев 2021 года капитальный ремонт произведен на 62 подстанциях, текущий - на 167 подстанциях. По линиям электропередачи капитальный ремонт высоковольтных линий 110-220-500 кВ выполнен на 318,9 км. Техническое обслуживание высоковольтных линий 110-220-500 кВ проведено на 4 263,4 километра.

"Подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается. В филиалах компании – предприятиях высоковольтных электрических сетей осуществляются работы по замене на ЛЭП старых фарфоровых изоляторов на новые стеклянные. В этом году до конца октября запланировано обновить 51 тысячу 491 изоляторов. Новые изоляторы обеспечат надежность работы ЛЭП, особенно в зимний период, когда нагрузка на сети увеличивается в три раза по сравнению с летним" - говорится в сообщении НЭСК.

Кроме этого ремонтируются здания, сооружения, автотранспортные средства, а также выполняются работы связанные с предотвращением паводковых воздействий на энергообъекты.