Штрафы за нарушения ПДД: снижать нельзя, оставить

Новости об автомобильных авариях на отечественных дорогах все больше напоминают сводки с войны – количество погибших измеряется десятками, а сотни людей остаются калеками. А все потому, что уровень ответственности многих автолюбителей стремится к нулю. На них не действуют ни увещевания автоинспекции о соблюдении правил, ни многочисленные рейды, ни взывания к совести. Единственное, чего они бояться, это штрафы. Поэтому любое снижение их уровня категорически недопустимо.

Безопасность на дорогах складывается из многих факторов. Это, в первую очередь, наличие у шоферов соответствующих знаний и навыков. Во-вторых, надлежащего качества инфраструктура, к которой относятся не только сами дороги, но и разметка, знаки, освещение и прочее. В-третьих, контроль за состоянием транспортных средств. И, наконец, в-четвертых – система видеонаблюдения и суровые санкции за любые нарушения правил дорожного движения. Даже если на первый взгляд они кажутся незначительными.

С первым в республике беда. К управлению автомобилями допущено много таких людей, которые ПДД не знают вообще. Есть и довольно большая группа тех, кто правила знает, но нарушает их сознательно.

За состоянием машин тоже мало кто следит должным образом. Технического осмотра для частного транспорта нет. Хотя, даже когда он был, ситуацию это меняло не сильно. Все прекрасно знают, каким образом можно было получить штамп в техпаспорт о прохождении этой процедуры.

Вместе с тем, республика в последние годы довольно ощутимо вложилась в развитие инфраструктуры и это очень заметно. Ремонтируются междугородние трассы, приводятся в порядок улицы городов. Например, стало очень комфортно и намного безопаснее ездить по Боомскому ущелью, где раньше постоянно происходили лобовые столкновения, уносившие большое количество человеческих жизней.

Но есть у этого и обратная сторона. Хорошая дорога позволяет разгоняться до более высоких скоростей. И одно дело, когда это делает обученный водитель на технически исправной машине, и совсем другое – индивид с купленными правами на каком-нибудь лохмуте, у которого даже масло непонятно когда менялось.

Единственным сдерживающим фактором для таких вот "гонщиков" являются штрафы. Но раньше и это было проблемой, так как система видеонаблюдения на дорогах отсутствовала. А автоинспекция могла заметить лишь малую часть грехов.

Сейчас все иначе. В республике уже работает 110 аппаратно-программных комплексов, которые фиксируют различные нарушения ПДД. На очереди установка еще 306 АПК. Казалось бы, ситуация меняется в лучшую сторону, ведь у горе-водителей остается все меньше пространства для маневра. Еще чуть-чуть и им придется-таки изучать правила и ездить исключительно по ним.

Однако власти страны нивелировали эффект от установки системы видеонаблюдения и фотофиксации снижением штрафных санкций. Соответствующий закон о некотором послаблении для нарушителей был подписан президентом в начале августа. Инициаторами, конечно же, выступили депутаты, которые сами довольно часто нарушают ПДД.

Предлог был более, чем благовидный. Мол, население у нас не богатое. Вот только господа инициаторы подменяют понятия. Штрафы, как и покупка автомобиля в целом, не входят в обязательную потребительскую корзину. Это не продукты питания, без которых человек не может прожить. К слову, цены на те самые продукты власти снижать не спешат.

Штраф же это мера воздействия на человека, который управляя источником повышенной опасности, своим незнанием или наплевательским отношением к ПДД, ставит под угрозу жизнь и здоровье других людей. И принцип здесь прост: не умеешь нормально и безопасно ездить – плати. Еще лучше, если безграмотных шоферов за несколько серьезных проступков будут вообще лишать прав. Причем пожизненно.

Но депутаты у нас заботливые. Особенно в тех вещах, которые нужны им самим. То, что цены на бензин бьют все рекорды им невдомек. Про дорожающий хлеб и другое продовольствие они тоже не думают. По крайней мере, никаких действенных механизмов по решению этих проблем никто не предлагает. А вот штрафы – самая глобальная забота в стране. Других нет.

Самое интересное, что в список нарушений, на которые снижены штрафы, вошли такие опасные вещи, как превышение скорости на 10 километров в час, но не более 20 и невыполнение требований дорожных знаков и разметки. Эти проступки напрямую влияют на аварийность в условиях городского движения. Да и за нарушение правил остановки или стоянки санкции тоже снижать нельзя. Ведь массово паркуются как хотят, создавая серьезные проблемы для всего трафика.

В общем, вместо борьбы с нарушителями отечественные власти решили погладить их по голове. Осталось еще медалями награждать за превышение скорости и парковку вторым рядом.