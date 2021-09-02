"Зондирование настроений". Политолог - о массовом притоке иностранцев в КР

Граждане Кыргызстане продолжают выражать недоумение по поводу огромного количества прибывших в республику иностранцев с пакистанскими паспортами.

Министерство иностранных дел страны уже отчиталось по "туристам". По их данным, они далее направляются для работы в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В дипведомстве пообещали, что их поток должен снизиться в ближайшее время.

"За июль-август 2021 года гражданам Пакистана по системе "Электронная виза" оформлено около 7,5 тысяч туристических виз", - отметили в ведомстве.

Федерация студентов Пакистана уже попросила не связывать их граждан с беженцами из Афганистана, заявив, что "эти люди не студенты, они находятся здесь на карантине в течение 15 дней, после чего вылетят в Дубай и соответствующие страны".

Опровергает информацию о прибытии в Кыргызстан беженцев из Афганистана и Погранслужба страны. Хотя ранее такая информация появлялась в социальных сетях.

В МИД заверили, что при оформлении виз гражданам Пакистана проводится обязательная проверка по линии органа национальной безопасности во избежание проникновения нежелательных лиц. Но вот насколько эта процедура делается тщательно, а не формально, сказать сложно. Не дает никаких данных по безопасности иностранцев, находящихся пусть и транзитом в КР, и Госкомитет нацбезопасности.

Хотя отдельные граждане, ведомства и эксперты уверяют, что иностранные граждане не несут угрозы для нашей республики, ряд отечественных экспертов не разделяют их позиции. Они отмечают, что поток иностранных граждан активизировался аккурат после начала афганской компании, захвате талибами территорий Афганистана и выводом войск НАТО из страны. Этот рост, к слову, показывает и представленная МИД КР статистика по оформлению кыргызских виз. Возможно, это лишь совпадение, возможно – нет.

По словам политолога Марса Сариева, неожиданно в Кыргызстан в короткий срок въехало около 7 тысяч пакистанцев или граждан с пакистанскими паспортами.

- Наши объясняют их присутствие выгодой, так как каждый здесь оставляет минимум от 500 до 1000 долларов, плюс иностранным гражданам выгоден транзит через Бишкек. Но здесь стоит смотреть не только с точки зрения прибыли, но и с точки зрения военной составляющей. Меня лично настораживает такой большой приток к нам страну в разгар афганской кампании, когда талибы пришли к власти. Здесь есть и второй момент. Почему в это время воздушный трафик стал проходить через Кыргызстан? Не является ли это "зондированием" общественных настроений в случае прорыва талибов сначала в Таджикистан, а затем в Кыргызстан? –задался вопросом в беседе с VB.KG Марс Сариев.

По мнению политолога, не исключено, что подобным образом берется срез общественных настроений.

- Все же я склонен считать, что это не случайно. Но кто даст гарантию, что все эти 7 тысяч, прибывших в КР, улетели из нашей страны, а не остались здесь, хотя бы с десяток или сотню? Стоит вспомнить баткенский события, когда вторжения 200 боевиков подняли весь Кыргызстан. Тогда лишь с помощью соседних государств и 5 тысячной армии подавили пару сотен хорошо обученных моджахедов. Поэтому, происходящее сейчас с притоком этих граждан может быть некой "разведкой". Возможно, аналитическим силам штабов Пакистана, США дана задача сделать оценку отношения общества к этому притоку, - отметил Сариев.

Политолог подчеркнул, что в начале их прибытия в КР, они были замечены и на Иссык-Куле, и в Оше, и в Кара-Балте. К слову, их присутствие в регионах республики наблюдается и сейчас. - Им важно прощупать настроения во всех регионах. Это делается с дальней целью – если прорыв боевиков через Таджикистан пойдет, станет ли Кыргызстан второй линией обороны, либо мы с симпатией пропустим их дальше? Более того, из этих 7 тысяч пакистанцев или лиц с пакистанскими документами, если даже 50 останутся здесь с финансовыми ресурсами, то они вполне могут установить контакт со "спящими ячейками". Тем более, по неофициальной информации, у нас в КР есть подобные ячейки ИГ, "Аль-Каиды" и др. Кто однозначно даст гарантию, что из этих 7 тысяч человек никто не был эмиссаром запрещенных организаций с деньгами, налаживающих системную оппозицию этих самых "спящих ячеек"? – вновь задался вопросом Марс Сариев.

Политолог рассказал, что недавно его коллега-политолог Бакыт Бакетаев на юге КР с рядом экспертов провел блиц-опрос отношения кыргызского населения к талибам ("Талибан" - радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим-Прим.ред.). Результаты, мягко говоря, шокировали. Более половины "южан" высказались в симпатии к "Талибану", считая организацию борцами с коррупцией.

- Опасность такого проникновения возрастает в разы еще и потому, что талибы выпускают из тюрем всех. Среди них и представители различных террористических организаций, причем, амнистия идет по 500-600 человек одномоментно. Соответственно, они попытаются влиться либо в "Талибан", либо прорваться в нашу сторону. К этому подталкивает и быстрый уход контингента США из Афганистана и оставленное им на территории огромное количество оружия. Это план "В" США – так называемый "управляемый хаос", который они готовы реализовать в ЦА. План "А" по размещению войск НАТО у них уже однозначно провалился на территории наших государств, - заключил Марс Сариев.

Примечательно, что по информации зарубежных СМИ, часть боевиков запрещенной организации ИГ недавно пытались покинуть Кабул. Правда, куда именно они планировали направиться, не уточняется. Насколько в нынешних условиях часть из них не может оказать на территории КР с паспортами граждан соседних государств "транзитниками", вопрос уже больше риторический. Поэтому, выгода от присутствия такого количества иностранных граждан для скудного бюджета Кыргызстана может быть и есть, но безопасность все же должна стоять на первом месте. Тем более, с учетом близости к Афганистану и пандемии Covid-19.