Прослушка телефонов. Бекешев обжалует "незаконные действия" МВД и суда

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев намерен обжаловать "незаконные действия правоохранительных органов и суда" по прослушиванию его телефона. Об этом парламентарий сам сообщил в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что с начала этого года Министерство внутренних дел прослушивает телефонные разговоры около сотни человек, среди которых оппозиционные политики, активисты, а также депутаты Жогорку Кенеша КР. В их числе оказался Дастан Бекешев.

Он направил запрос в Первомайский суд города Бишкек с требованием предоставить копию постановления руководителя межведомственной следственной группы начальника управления следственной службы МВД КР Жумабаева А. "О возбуждении перед следственным судьёй ходатайства о разрешении проведения специального следственного действия" и копии иных материалов дела, которые были приобщены при вынесении этого постановления.

"Вместе с этим запросил у Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, предоставить мне материалы уголовного дела и полную информацию о возбужденном уголовном деле, а также информацию о периоде проведения прослушивания моих телефонных переговоров для дальнейшего обжалования незаконных действий правоохранительных органов и суда", - написал Бекешев на своей странице в Facebook.

Отметим, о том, что МВД прослушивало более сотни граждан сообщила глава партии "Реформа" Клара Сооронкулова. В самом ведомстве информацию подтвердили. Выяснилось, что суд вынес такое решение в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках в октябре 2020 года.