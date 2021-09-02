В общественном транспорте Бишкека усилен санитарный контроль

В общественном транспорте кыргызской столицы усилен санитарный контроль. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с приближающимся началом учебного года мобильная бригада Бишкекского троллейбусного управления усилила контроль по соблюдению санитарных норм в троллейбусах. Проверку уже прошли 127 троллейбусов. Проводятся рейды два раза в неделю на шести самых загруженных остановочных пунктах города.

Сотрудники проводят с пассажирами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения в общественном транспорте масочного режима и социальной дистанции, проверяют чистоту салона, внешний вид водителей, наличие и рабочее состояние санитайзеров для обработки рук.