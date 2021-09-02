Талибы объявили главу нового правительства Афганистана

Новое правительство Афганистана возглавит лидер радикального движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада. Об этом вечером 1 сентября сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя талибов, пишет Фергана.

Анамулла Самангани (Anamullah Samangani), член комиссии талибов по культуре, заявил, что обсуждения, проведенные по формированию нового правительства, близятся к завершению, и вскоре будет объявлен полный состав новой верхушки Афганистана.

"Консультации по составу нового правительства почти завершены, и также были проведены необходимые обсуждения по поводу кабинета министров. Исламское правительство, которое мы объявим, будет ... образцом для народа. Нет никаких сомнений в присутствии вождя правоверных [Ахундзада] в правительстве. Он будет руководителем правительства, и в этом не должно быть никаких сомнений", - сказал Самангани.

В структуре нового правительства также будет пост премьер-министра.

"Название новой системы [управления Афганистаном] не должно быть ни республикой, ни эмиратом. Это должно быть что-то вроде исламского правительства. Хайбатулла должен быть во главе правительства, и он не будет президентом. Он будет главой Афганистана. Ниже него будет премьер-министр или президент, которые будут работать под его руководством", - сказал TOLOnews политический аналитик Мохаммад Хасан Хакьяр (Hasan Haqyar).

"Талибан" уже назначил губернаторов провинций, начальников региональных управлений полиции, а также ряда других органов власти.

"Исламский эмират действует в каждой провинции. В каждой провинции есть губернатор, который начал работать. В каждом уезде есть свой глава и начальник полиции, которые работают на благо народа", - сказал высокопоставленный представитель радикального движения Абдул-Ханан Хаккани.

Хотя талибы заявляют, что консультации по формированию нового правительства завершены, общественные обсуждения названия системы, национального флага или государственного гимна не проводились.

Кроме того, ничего неизвестно о договоренностях "Талибана", который пользуется поддержкой преимущественно пуштунов, с представителями других этнических групп Афганистана. В последние дни появились сообщения, что переговоры радикалов с силами антиталибского сопротивления в провинции Панджшер, где проживают таджики, провалились и там происходят боевые действия - силам сопротивления удается отбивать атаки талибов.

Источник: asiaplustj.info