Сергей Лавров: Россия нуждается в трудовых мигрантах

Россия испытывает потребность в трудовых мигрантах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО(У) по случаю начала учебного года.

"Мы нуждаемся в трудовых мигрантах. Пытаемся сделать их приезд сюда максимально понятным, транспарентным, легитимным. В этих целях договариваемся со странами, откуда к нам мигранты стремятся приехать на постоянной основе (часто с центральноазиатскими странами) об организации специальных курсов, которые позволят убедиться в элементарном знании русского языка, обычаев России, наших законов и понять, как человек планирует вести себя, если он будет принят на работу в Российской Федерации", - сказал Лавров.

"Это важно для нашей экономики, - отметил он. - У нас без трудовых мигрантов многие производства сейчас испытывают существенный кадровый голод".

Кроме того, по словам главы МИД РФ, "важно иметь в виду, что это наши союзники": "Мы, как союзники должны поддерживать друг друга, в т.ч. обеспечивать на своей территории максимально адекватный режим для тех граждан, которые представляют другую этническую группу".

"В России этнических групп огромное количество, мы рекордсмены по многонациональности", - констатировал министр. "Всё это культурное, религиозное многообразие всегда делало нашу страну крепкой, - продолжил он. - Это прочный фундамент, на котором мы стоим. Никогда не пытались перемолоть традиции, культуры, языки тех народов, которые населяют нашу страну ещё со времён Российской Империи, затем Советского Союза и сейчас Российской Федерации. Всегда поддерживали языки, культуры, обычаи всех народов, населяющих Россию",

Ещё один элемент, который, по мнению Сергея Лаврова, необходимо учитывать – это элементарное благополучие каждого конкретного гражданина. "Проводим максимально открытую политику. Будем делать всё, чтобы наши соседи и другие страны, где наши соотечественники проживают или работают полностью соблюдали свои международные обязательства. Борьба с дискриминацией должна облачаться в политические формы, которые будут основываться на уважении международных обязательств", - заявил министр иностранных дел РФ.