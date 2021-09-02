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В Сети обсуждают видео с похудевшим Ким Чен Ыном

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В Cети обсуждают недавние фотографии и видео лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которые вызвали новые спекуляции по поводу его здоровья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Кадры появились в Сети после встречи северокорейского лидера со студентами и школьниками, которые "добровольно" вызвались работать в "трудных и сложных" отраслях, в Пхеньяне. На фото, опубликованных государственными СМИ Северной Кореи, видно, что глава государства сильно похудел.

В ходе своей речи Ким Чен Ын похвалил молодых людей за то, что они добровольно согласились работать на самых трудных и сложных должностях, и сказал, что полностью поддерживает их.

"Для партии, совершающей революцию, иметь надежных преемников, резервы и перспективную главную силу - это лучшая гордость, актив и движущая сила для развития", - сказал Ким.

"Конечно, очень вероятно, что он болен. Но также возможно, что ему была сделана бариатрическая операция в рамках целенаправленных усилий по снижению веса и предотвращению проблем со здоровьем, связанных с ожирением", - заявил эксперт по борьбе с терроризмом Университета Дикина Грег Бартон.

В конце июня государственные СМИ КНДР официально признали явную потерю веса у лидера страны. Также в южнокорейских изданиях отметили, что при росте 170 сантиметров его вес составлял 140 килограммов, что превышает норму для людей в возрасте 30-40 лет и может указывать на наличие каких-либо заболеваний.

Редкие публичные комментарии о здоровье Кима последовали после того, как в начале июня иностранные аналитики отметили, что лидер КНДР, по-видимому, заметно похудел. Слухи о здоровье Ким Чен Ына усилились в начале 2020 года.

Дело в том, что тогда Ким Чен Ын не появлялся на публике около месяца. На фотографиях, опубликованных с заседания политбюро, было видно, что лидер КНДР существенно потерял в весе. Авторы издания считают, что резкое похудение может быть вызвано проблемами со здоровьем.


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URL: https://www.vb.kg/405838
Теги:
Северная Корея
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