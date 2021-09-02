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ГСИН объявляет конкурс для зачисления в резерв кадров

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- Оксана Гут
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ГСИН объявляет конкурс для зачисления в резерв кадров.

В соответствии с законом Кыргызской Республики "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики" и в целях реализации постановления правительства Кыргызской Республики "О вопросах организации службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики" от 3 февраля 2020 года № 51, ГСИН объявляет конкурс для зачисления в резерв кадров на замещение вакантных должностей среднего и старшего начальствующего состава ГСИН", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Срок завершения приема документов 1 октября 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/405840
Теги:
ГСИН, кадры, конкурс, Кыргызстан
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