ГСИН объявляет конкурс для зачисления в резерв кадров.

В соответствии с законом Кыргызской Республики "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики" и в целях реализации постановления правительства Кыргызской Республики "О вопросах организации службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики" от 3 февраля 2020 года № 51, ГСИН объявляет конкурс для зачисления в резерв кадров на замещение вакантных должностей среднего и старшего начальствующего состава ГСИН", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Срок завершения приема документов 1 октября 2021 года.