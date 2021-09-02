В Бишкеке акция: пройди в ЦСМ медосмотр и узнай о важности вакцинации

В Бишкеке проводят акцию по вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.

По поручению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики, на всей территории страны в период с 1 по 10 сентября 2021 года проходит широкомасштабная акция, посвященная вакцинации против коронавирусной инфекции.

В рамках данной акции, в Центрах семейной медицины столицы проводится медицинский осмотр приписанного и неприписанного населения бригадами медицинских работников, состоящих из хирургов, ЛОР-врачей, офтальмологов, неврологов, эндокринологов, кардиологов с проведением активной разъяснительной работы о важности и необходимости прохождения вакцинации.

С 1 по 10 сентября горожане по показаниям могут пройти следующие виды исследований на бесплатной основе: УЗИ, ЭКГ, проверка остроты зрения.

Время: с 13:00 до 18:00 часов, включая субботу.

Медицинскими работниками центров семейной медицины города Бишкек организованы мероприятия по активной разъяснительной работе о важности и необходимости прохождения вакцинации. В образовательных учреждениях города Бишкек проводятся встречи-семинары среди педагогических коллективов.

Также Бишкекским центром укрепления здоровья организована информационно-просветительная кампания среди населения города Бишкек по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции с распространением информационного материала.