Путин считает неправильным, чтобы кто-то за него вел соцсети

Президент РФ Владимир Путин не ведет социальные сети сам из-за нехватки времени и выступает против того, чтобы за него это делал кто-то другой. Об этом в четверг рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы в ходе марафона "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

"У самого Путина нет социальных сетей", - отметил представитель Кремля. Песков напомнил, что сам Путин объяснял это нехваткой времени на ведение социальных сетей.

"Он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков при этом подчеркнул, что Кремль, правительство и отдельные министерства расширяют свое присутствие в социальных сетях и будут совершенствовать эту часть работы.

Источник: ТАСС