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В РК Токаев поручил увеличить минимальную зарплату до 141 долларов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу поручил с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с 42,5 тыс. тенге (порядка $100) до 60 тыс. тенге ($141).

"Размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с текущих 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге. Данная мера напрямую коснется более 1 млн человек, а косвенно - всех трудящихся", - сказал Токаев (цитата по ТАСС).

Повышение минимальной зарплаты, со слов Токаева, окажет положительный экономический эффект в виде роста внутреннего потребления. "Это, по оценкам экспертов, приведет к увеличению ВВП на 1,5%", - добавил президент.

Источник: fergana.media


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URL: https://www.vb.kg/405852
Теги:
зарплата, Касым-Жомарт Токаев
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