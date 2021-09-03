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В Кыргызстане изобрели новый способ забоя скота

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- Нина Ничипорова
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Изобрели новый метод забойщики из Токмака. Они делают отверстие в овечьей шкуре и вдувают воздух под шкуру.

По словам забойщиков, таким образом можно быстро отделить шкуру овцы или любого другого животного от туши. А это значительно экономит время. Говорят, что таким методом можно разделать, например, тушу овцы в течение десяти минут.

Конкуренция, набирающая обороты между индивидуальными предпринимателями, заставляет их быть еще и изобретателями и переходить от количества к качеству забоя. Даже аксакалы удивляются смекалке молодых. Но главное - скотобойни стали намного чище. Организация труда и соблюдение всех норм и требований при забое привлекает и владельцев скота, и, как отметил специалист Токмакского центра госсанэпиднадзора, практически нет никаких претензий к работе большинства частных скотобоен, так как их владельцы строго выполняют все их предписания.

По словам забойщиков, их метод стал уже международным. Им стали пользоваться и в Казахстане, и в Узбекистане.


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URL: https://www.vb.kg/405860
Теги:
Госсанэпиднадзор, Токмак, предприниматель
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