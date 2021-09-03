В России выступают за безопасность стран ЦА и своих южных рубежей

"После выхода натовских войск из Афганистана для нас самое главное – обеспечить безопасность наших союзников – центральноазиатских государств", - так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. " Во-первых, - заявил он при посещении МГИМО, - они – наши товарищи, в том числе и по оружию, а во-вторых, от этого напрямую зависит безопасность южных рубежей Российской Федерации"

"Надеюсь, что вместе мы сможем договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства. Активно работаем в этом направлении", - подчеркнул министр.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов считает, что не следует драматизировать обстановку в Афганистане, о чем и заявил в интервью МИА "Россия сегодня". "Новые власти объявили о завершении боевых действий, всеобщей амнистии правительственным чиновникам, заявили о намерениях создать коалиционное инклюзивное правительство, соблюдать права женщин, разумеется, в рамках исламской правовой системы, сохранить свободу СМИ. Также, что немаловажно, объявлено о стремлении искоренить наркопроизводство в стране. Оцениваем все это как позитивные сигналы и ждем их воплощения на практике", - сказал замминистра.

Но террористическая угроза с территории Афганистана, считает он, пока сохраняется: "Деятельность ИГИЛ, взявшего на себя ответственность за взрывы в кабульском аэропорту 26 августа, остается существенным фактором деградации обстановки в Афганистане. Маловероятно, что в нынешних условиях игиловцы сложат оружие и откажутся от идеи построения всемирного халифата. Не исключены попытки боевиков этой и других тергруппировок перейти границу сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев".

"Что касается России, то видим свою роль в содействии вместе с другими международными партнерами скорейшей стабилизации ситуации. С этой целью планируем организовать в Кабуле очередное заседание формата расширенной "тройки", в которую входят Россия, США, Китай и Пакистан, как только позволят обстоятельства. Прежде всего, имею в виду возобновление работы кабульского аэропорта для осуществления коммерческих рейсов гражданской авиации", - пояснил Игорь Моргулов.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие 30 августа Советом Безопасности ООН резолюции по Афганистану, подготовленную западной "тройкой" постоянных членов СБ (США, Великобритания, Франция), заявила, что "практика западных партнеров по созданию искусственного цейтнота при согласовании документов Совета" "в очередной раз разочаровала".

"Россия внесла значительный вклад в придание документу максимально сбалансированного вида, с тем, чтобы он отвечал актуальным задачам афганского урегулирования. Вместе с тем в конечном итоге в ходе голосования по тексту наша страна совместно с Китаем была вынуждена воздержаться", - отметила Захарова.

По ее словам, "в работе над текстом некоторые из наших озабоченностей были учтены", но в "то же время большинство наших предложений остались проигнорированными". Говоря об этом, официальный представитель МИД РФ указала, в частности, что "авторы резолюции наотрез отказались включать в параграф, посвященный борьбе с терроризмом, упоминание ИГИЛ и "Исламского движения Восточного Туркестана", которые представляют серьезную угрозу безопасности в регионе".

"Надеемся, что западные партнеры в дальнейшем будут более внимательно учитывать озабоченности своих коллег по Совету в работе на афганском направлении. Исходим из того, что сохранение единства СБ в отношении проблематики урегулирования в Афганистане является приоритетом на данном важнейшем для страны и всего региона этапе", - резюмировала Захарова.