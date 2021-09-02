Погода
$ 84.58 - 84.79
€ 98.85 - 100.35

Президент подписал указ о повышении социальных пособий

293  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О повышении размеров ежемесячных социальных пособий отдельным категориям граждан". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента.

Согласно указу, в целях усиления социальной поддержки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства, получающих ежемесячные социальные пособия, кабинету министров КР поручается:

1) повысить с 1 октября 2021 года размеры ежемесячных социальных пособий на 50 процентов:

- детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ или СПИДом, с 4000 сомов до 6000 сомов;

- детям с ограниченными возможностями здоровья с 4000 сомов до 6000 сомов;

- детям в случае потери одного родителя с 1000 сомов до 1500 сомов;

- детям в случае потери обоих родителей с 2000 сомов до 3000 сомов;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства I группы с 4000 сомов до 6000 сомов;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства II группы с 3300 сомов до 4950 сомов;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства III группы с 2700 сомов до 4050 сомов;

- детям, оба родителя которых неизвестны, с 2000 сомов до 3000 сомов;

2) повысить с 1 января 2022 года размеры ежемесячных социальных пособий на 100 процентов по отношению к размерам ежемесячных социальных пособий, начисленных до 1 октября 2021 года:

- детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ или СПИДом, с 4000 сомов до 8000 сомов;

- детям с ограниченными возможностями здоровья с 4000 сомов до 8000 сомов;

- детям в случае потери одного родителя с 1000 сомов до 2000 сомов;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства I группы с 4000 сомов до 8000 сомов;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства II группы с 3300 сомов до 6600 сомов;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства III группы с 2700 сомов до 5400 сомов;

3) повысить с 1 января 2022 года размеры ежемесячных социальных пособий на 200 процентов по отношению к размерам ежемесячных социальных пособий, начисляемых до 1 октября 2021 года:

- детям в случае потери обоих родителей с 2000 сомов до 6000 сомов;

- детям, оба родителя которых неизвестны, с 2000 сомов до 6000 сомов;

4) принять соответствующие меры по выравниванию размера базовой части пенсий детей в связи с потерей кормильца до размера ежемесячного социального пособия детям в случае потери родителя (родителей) при отсутствии у них права на пенсионное обеспечение.

По предварительным расчетам на повышение размеров ежемесячных социальных пособий требуются дополнительные денежные средства из республиканского бюджета:

при повышении размеров ежемесячных социльных пособий (ЕСП) с 1 октября 2021 года на 50 процентов, дополнительная потребность составит 452,8 млн сомов;

при увеличении размеров ЕСП с 1 января 2022 года на 100 процентов, дополнительная годовая потребность составит 3 590,9 млн сомов.

Кроме того, принимая во внимание повышение ежемесячного пособия детям, в случае потере кормильца, необходимо выровнять пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые Социальным фондом Кыргызской Республики.

В этой связи, потребуются дополнительные денежные средства из республиканского бюджета: с 1 октября 2021 года в размере 138,0 млн сомов и с 1 января 2022 года - 970,0 млн сомов.

Источником финансирования расходов являются средства республиканского бюджета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405862
Теги:
пособия, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  