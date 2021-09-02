Президент подписал указ о повышении социальных пособий

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О повышении размеров ежемесячных социальных пособий отдельным категориям граждан". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента.

Согласно указу, в целях усиления социальной поддержки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства, получающих ежемесячные социальные пособия, кабинету министров КР поручается:

1) повысить с 1 октября 2021 года размеры ежемесячных социальных пособий на 50 процентов:

- детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ или СПИДом, с 4000 сомов до 6000 сомов;

- детям с ограниченными возможностями здоровья с 4000 сомов до 6000 сомов;

- детям в случае потери одного родителя с 1000 сомов до 1500 сомов;

- детям в случае потери обоих родителей с 2000 сомов до 3000 сомов;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства I группы с 4000 сомов до 6000 сомов;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства II группы с 3300 сомов до 4950 сомов;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства III группы с 2700 сомов до 4050 сомов;

- детям, оба родителя которых неизвестны, с 2000 сомов до 3000 сомов;

2) повысить с 1 января 2022 года размеры ежемесячных социальных пособий на 100 процентов по отношению к размерам ежемесячных социальных пособий, начисленных до 1 октября 2021 года:

- детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ или СПИДом, с 4000 сомов до 8000 сомов;

- детям с ограниченными возможностями здоровья с 4000 сомов до 8000 сомов;

- детям в случае потери одного родителя с 1000 сомов до 2000 сомов;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства I группы с 4000 сомов до 8000 сомов;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства II группы с 3300 сомов до 6600 сомов;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства III группы с 2700 сомов до 5400 сомов;

3) повысить с 1 января 2022 года размеры ежемесячных социальных пособий на 200 процентов по отношению к размерам ежемесячных социальных пособий, начисляемых до 1 октября 2021 года:

- детям в случае потери обоих родителей с 2000 сомов до 6000 сомов;

- детям, оба родителя которых неизвестны, с 2000 сомов до 6000 сомов;

4) принять соответствующие меры по выравниванию размера базовой части пенсий детей в связи с потерей кормильца до размера ежемесячного социального пособия детям в случае потери родителя (родителей) при отсутствии у них права на пенсионное обеспечение.

По предварительным расчетам на повышение размеров ежемесячных социальных пособий требуются дополнительные денежные средства из республиканского бюджета:

при повышении размеров ежемесячных социльных пособий (ЕСП) с 1 октября 2021 года на 50 процентов, дополнительная потребность составит 452,8 млн сомов;

при увеличении размеров ЕСП с 1 января 2022 года на 100 процентов, дополнительная годовая потребность составит 3 590,9 млн сомов.

Кроме того, принимая во внимание повышение ежемесячного пособия детям, в случае потере кормильца, необходимо выровнять пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые Социальным фондом Кыргызской Республики.

В этой связи, потребуются дополнительные денежные средства из республиканского бюджета: с 1 октября 2021 года в размере 138,0 млн сомов и с 1 января 2022 года - 970,0 млн сомов.

Источником финансирования расходов являются средства республиканского бюджета.