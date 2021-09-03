Террористическая активность из Афганистана рискует переместиться в ЦА

Существуют риски переноса террористической активности из Афганистана в страны СНГ, особенно в государства Центральной Азии. Это возможно в случае неподчинения действующих в Афганистане других террористических группировок движению "Талибан", пришедшему к власти, сообщил ТАСС руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

"Помимо "Талибана", который по-прежнему находится в списках международных террористических организаций, на территории Афганистана действуют другие террористические группировки. И далеко не факт, что они будут подчиняться движению "Талибан" или резолюциям международных структур", - отметил глава АТЦ Содружества.

Есть вероятность, считает Новиков, что, базируясь в Афганистане, боевики таких организаций свои политические цели планируют реализовывать в сопредельных государствах, в том числе входящих в состав СНГ. "В этом смысле нас беспокоит не только террористическая активность в самом Афганистане, но и риски ее переноса на территории стран Содружества, особенно государств Средней Азии", - сказал руководитель АТЦ. По его словам, обстановка в Афганистане особенно значима для приграничных государств - Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана.

В такой ситуации, как сообщается, контртеррористические подразделения спецслужб и органов безопасности стран Содружества уже перестроили свою работу, перешли из формата мирного времени в режим повышенной готовности. Это относится, прежде всего, к оперативной работе по выявлению террористического подполья, спящих ячеек, пресечению схем их материальной поддержки.

Спецслужбы государств СНГ также усиливают границы и борьбу с контрабандой, чтобы не допустить неконтролируемого распространения оружия из Афганистана на своей территории.

"Мы хорошо запомнили, как это происходило в Египте, Ливии, Сирии. Вне всяких сомнений вооружиться поспешат все спящие ячейки. Чтобы этого не произошло, уже сейчас применяются меры по усилению охраны границ, борьбы с контрабандой, а спецслужбы приступили к оперативной работе по пресечению попадания оружия на территории своих государств", - проинформировал Андрей Новиков.