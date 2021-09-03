Десять школ республики получили техподдержку от международного фонда

В Бишкеке состоялась церемония передачи оборудования десяти школам республики в рамках проекта "Улучшение учебной среды в школах". Сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Фонд NAMA в сотрудничестве с партнерами: Общественным фондом "Центр развития Ала-Тоо" и Центром интеграции международных программ "NICE Кыргызстан" предоставил в десять школ в разных регионах страны несколько видов оборудования:

Многофункциональный принтер – 7 шт.

Ноутбук – 18 шт.

Смарт телевизор 55 – 16 шт.

Проектор – 22 шт.

Интерактивная доска – 26 шт.

Цветной принтер – 4 шт.

Экран для проектора – 2 шт.

Настольные компьютеры – 19 шт.

Школьная парта – 205 комплектов

Стол учителя – 13 шт.

Стул учителя – 21 шт.

Книжный шкаф – 1 шт.

Как сообщает Минобраз, международный фонд NAMA – это международный поставщик грантов. Основан в 2004 году в Малайзии. В Кыргызстане фонд на грантовой основе поддерживает 18 школ и 8 гражданских организаций с целью повышения их компетенции. В рамках программ NAMA обучались сотрудники администрации 18 школ, более 100 учителей из выбранных школ изучили методы и приемы, необходимые обществу, с помощью программы ROOTS.

Выпускники 9-11 классов участвовали в ориентационных лагерях BRIGHT и приобрели навыки построения карьерных планов и постановки целей. Более 300 родителей из разных школ были ознакомлены с методами общения с детьми и помогли изменить их отношение. Также через Фонд NAMA многие студенты и учителя получают разного рода стипендий. Также Фонд предоставил около 60 школам более чем 200 ноутбуков для поддержки учебного процесса и содействия дистанционному обучению в связи с пандемией.