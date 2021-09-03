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Опыт ВС КР по внедрению электронного правосудия оценили на симпозиуме

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- Нина Ничипорова
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Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова на международном симпозиуме по передовому опыту в апелляционных судах, который проходит в городе Анкара, поделилась опытом внедрения новых информационных систем в судебную практику.

"Сегодня в нашей стране в целях укрепления независимости судебной системы, обеспечения прозрачности и улучшения ее работы идет цифровизация судебной системы. В судах страны внедряются новые информационные технологии, направленные на автоматизацию работы судей всех инстанций. Использование новых цифровых технологий создает благоприятные условия для эффективной защиты конституционных прав и свобод граждан, обеспечивает прозрачность отправления правосудия и ускоряет судебное разбирательство", - отметила в своем выступлении на симпозиуме Нургуль Бакирова.

Она подчеркнула важность такого рода встреч, которые являются хорошей площадкой для обмена опытом в судебно-правовой сфере, и способствуют укреплению связей между высшими судами разных стран и достижению прозрачности в их работе.

Во время симпозиума участникам была представлена возможность обмена мнениями и предложениями. И практически все представители высших судебных органов и органов прокуратуры 16 стран мира отметили достижения Кыргызстана по информатизации судов.

Как отмечалось на встрече, поэтапное и последовательное внедрение в судопроизводство элементов электронного правосудия, то есть передовых информационных и электронных технологий, является одним из ключевых направлений развития судебной системы всех стран на современном этапе. И Кыргызстан в этом направлении идет в числе лидеров.

Использование цифровых форматов являются ключевым фактором во всех сферах. От внедрения цифровых сервисов в решающей степени зависит эффективность взаимодействия государства, граждан и бизнеса, экономический рост и национальный суверенитет.

Симпозиум проходит в рамках открытия Судебного года 2021-2022 и нового здания Кассационного суда Турецкой Республики.


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URL: https://www.vb.kg/405866
Теги:
Верховный суд, судебная реформа, Турция, Кыргызстан
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