КГМА удостоена ордена "Данк" за особые заслуги перед государством

В знак признания особых заслуг перед государством Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К.Ахунбаева удостоена ордена "Данк".

"Это - награда всему коллективу КГМА, который успешно решает все поставленные перед ним задачи по подготовке квалифицированных врачей для практического здравоохранения, медицинской науки и образования. Это - награда и нашим выпускникам, которые самоотверженно работают в лечебных организациях страны и за рубежом. Это - награда и нынешним студентам и ординаторам, которые добровольно работали в "красных зонах", в больницах во время пандемии", - сказала VB.KG ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова.

По ее словам, почти 1200 студентов и ординаторов в прошлом году добровольно помогали лечить больных, в том числе и в "красных зонах", выезжали в регионы, где не хватало врачей, и была сложная эпидемиологическая обстановка. Двое студентов академии получили Почетную грамоту президента. А самой Медакадемии вручили Почетную грамоту правительства.

"В прошлом году, в июле, в самый пик пандемии мы развернули и оснастили в одном из своих общежитий госпиталь на 200 коек, где лечили больных с коронавирусной инфекцией. Возле кровати каждого пациента даже стоял кислородный концентратор. И с гордостью могу сказать, что это был единственный в стране стационар, где не заболел никто из работавших в нем. Значит, все четко и умело действовали и в экстренных и одновременно экстремальных условиях", - отметила ректор КГМА.