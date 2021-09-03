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Эксперты: Кыргызстану уже нельзя медлить с внедрением "зеленой" экономики

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане необходимо срочно интегрировать принципы энергосбережения в национальную политику страны. Такое мнение накануне, 2 сентября, выразила президент компании Юнисон Групп Нурзат Абдырасулова в ходе совместного обсуждения анализа "Устойчивое потребление и производство (УПП) в жилищном секторе Кыргызстана с акцентом на энергоэффективность" с участием представителей государственных учреждений, бизнесменов, академического сектора, архитекторов и проектировщиков в Министерстве экономике и финансов КР.

По ее словам, с учетом энергетического кризиса и климатических изменений в продвижении так называемого "зеленого" строительства и развития "зеленой" экономики нельзя больше медлить.

В Кыргызстане с каждым годом прирост населения и рост потребления энергии увеличивается на 3% - 5%. При этом рост потребления опережает рост новых мощностей, наблюдается рост отложенного спроса на энергию. При этом дефицит энергии составляет 2,3 млрд кВтч, необходимость в энергии в отопительный период - 9,8 млрд кВт/ч, а возможная выработка Кыргызстана - 7,5 млрд кВт/ч.

Таким образом в стране уже давно назрела необходимость модернизации зданий. 2/3 фонда зданий построено 50 лет назад, менее 1 % фонда общественных зданий прошли обновление. Около 75% требуется обширная энергетическая реновация, остальные помещения подлежат замене. По словам экспертов, устойчивое потребление и производство, и циркулярная экономика релевантна для зданий в Кыргызстане так как по мировому опыту, сектор зданий является не только крупнейшим потребителем энергии, воды, но и производителем твердо- бытовых отходов в виде строительного мусора (60% из всего ТБО).

В настоящее время в стране разработаны закон "Об энергетической эффективности зданий", который устанавливает обязательные требования о минимальном потреблении энергии на уровне класса "В" и есть закон "Об энергосбережении".

Однако, сейчас действуют рыночные ограничения для внедрения УПП и концепции циркулярной экономики в зданиях. Это недостатки в области политики и регулирования: отсутствие ясности в политике и стратегиях, пробелы в существующем законодательстве по энергоэффективности зданий, правил зеленых закупок, ограниченное исполнение закона, отсутствие координации между различными государственными ведомствами, низкий кадровый потенциал для внедрения УПП бизнес-сообществом, политиками и финансовыми учреждениями.

"У нас проблема в Кыргызстане не из-за того, что недостаточно денежных средств, а дело в том, что у нас нет преемственности. Надо увеличить темп развития, думать о новых методах зеленого финансирования. Есть очень много возможностей по оптимизации по повышению энергоэффективности, которые нельзя упускать. Надо обеспечить тесную связь по реализации национальных климатических стратегий вместе с продвижением реформы энергетического рынка", - отметила президент компании Юнисон Групп Нурзат Абдырасулова.

Кроме того, важен политический диалог и отслеживание реализации новых инициатив Европейского Союза, направленных на реализацию УПП и соображений экономики замкнутого цикла.

"Зеленая экономика и устойчивость к изменению климата, это вопросы очень важные для Европейского Союза. В рамках грантов мы помогаем внедрять малому и среднему бизнесу меры УПП, а также энерго и ресурсоэффективности. Наши проекты направлены на повышение осведомленности среди потребителей о зеленой экономике и изменению климата, на оказание помощи правительству страны", - сообщила представитель Европейской делегации в КР Анна Солтысик-Павлиц.

Министерство экономики выразило готовность идти навстречу экспертному сообществу и оказывать содействие развитию зеленых технологий.

"Нужно интегрировать принципы устойчивого потребления и производства в экономику в национальную политику и отраслевые планы, поддержать реализацию приоритетов и достижения целей устойчивого развития в Кыргызстане. Хочу выразить благодарность общественному фонду Юнисон и программе Европейского Союза Switch Asia за долгосрочное партнерство и экспертную поддержку", - заявил заместитель министра экономики и финансов КР Жарасул Абдураимов.

Эксперты предлагают начать внедрять реформы в энергосекторе на законодательном уровне незамедлительно и продолжить в долгосрочной перспективе после 2025 года.

Организаторами мероприятия выступили ОФ "Юнисон" и Институт исследований экономической политики при Министерстве экономики и финансов при Кабинете министров КР, под модерацией директора Института исследований экономической политики Алмаза Исанова.

Отметим, что анализ "Устойчивое потребление и производство (УПП) в жилищном секторе Кыргызстана с акцентом на энергоэффективность" был подготовлен ОФ "Юнисон" при поддержке Программы Switch Asia Европейского Союза и содействии Министерства экономики и финансов при Кабинете министров Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/405873
Теги:
закон, энергоэффективность, безопасность, Кыргызстан, Минэкономики
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