В школах Кыргызстана отменят обязательное ношение масок

В Кыргызстане с нового учебного года отменяется обязательное ношение медицинских масок в школах.

Об этом в эфире КТРК сообщила ведущий специалист Управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Министерства образования и науки Айнура Кусеинова.

- Количество зараженных идет на спад, поэтому нами совместно с Минздравом внесены изменения и дополнения в "Инструкцию по организации процесса в общеобразовательных организация в условиях пандемии". Соблюдение санитарных норм не отменяется: частое мытье рук, использование антисептика. Но если раньше было обязательно ношение масок школьниками, то теперь это только рекомендовано. Мы считаем, что такому количеству детей при длительном ношении масок очень тяжело. Именно поэтому проводится вакцинация преподавателей. Важна и ответственность родителей, которые должны обращать внимание на состояние детей, и в случае недомогания, не отправлять их в школу, - сообщила Кусеинова.

Также специалист МОиН отметила, что в новом учебном году будет действовать ограничение на вход в школы посторонним лицам и родителям.

А вот формат обучения для всех только традиционный.

- В прошедшем году с учетом эпидемиологической обстановки родителям давалась возможность выбора формата обучения между офлайн или онлайн обучением. Основное дополнение в том, что в этом году право выбора мы не даем. Поскольку длительное обучение в онлайн формате отрицательно влияет на успеваемость учащихся, ведь уже есть большой пробел в знаниях, поэтому требуется традиционное обучение. Конечно, в дальнейшем в зависимости от эпидситуации, возможно будет приниматься решение о переходе на олнайн-обучение совместно с местными властями и эпидемиологическими службами. Но будем надеяться, что ситуация будет стабильная, и мы весь год будем обучаться в традиционном формате, - отметила Айнура Кусеинова.