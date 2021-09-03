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В Кыргызстане использовано более 1 млн доз вакцины из 3 млн полученных

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- Нина Ничипорова
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По состоянию на первое сентября года в республике вакцинировано первой дозой 681 078 человек старше 18 лет или 29%, при этом полный курс вакцинации прошли 445 231 человек или 19%.

Кыргызстан получил более 3 миллионов доз вакцин, при этом более одного миллиона доз вакцин использовано. Дефицита вакцин не существует.

Лидерами по вакцинации являются Ошская область, где привито 44% населения,

Нарынская область - 41% и город Ош - 39%. В 21 районе и городе областного значения темпы вакцинации превышают средний республиканский уровень.

"Министерство здравоохранения и социального развития развернуло более 900 прививочных пунктов со всем необходимым персоналом по всей стране. Для удобства лиц, желающих пройти вакцинацию, прививочные пункты развернуты в аэропортах, центрах обслуживания населения, торговых центрах, школах, вузах, организованы выездные мобильные бригады. Во всех прививочных пунктах имеется достаточное количество вакцин, которая хранится с соблюдением всех норм безопасности. Вакцина бесплатна для всех желающих", - отметили в Минздравсоцразвития.

А 1 по 10 сентября в стране проводится широкомасштабная акция по вакцинации населения против короновирусной инфекции.

Ранее министерство запустило интерактивную карту "Кыргызстан – зеленая зона", где организации, коллектив которых вакцинирован на 70% , могут отметить себя на карте и получить специальный стикер. Это значит, что организация проявила социальную и личную ответственность, а стало быть, посещение этой организации несет минимальные риски заразиться COVID-19, поскольку она находится в безопасной "зеленой" зоне.


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URL: https://www.vb.kg/405876
Теги:
вакцина, коронавирус, Минздрав
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