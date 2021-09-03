Садыр Жапаров принял пакет базовых антикризисных мер

Президент Садыр Жапаров подписал указы "О повышении размеров ежемесячных социальных пособий отдельным категориям граждан" и "Об индексации базовой и страховой частей пенсий".

Ежемесячные пособия для детей с 1 октября повысятся на 50%, с 1 января 2022 года на 100%, а для детей, не имеющих родителей на 200%. Средний размер общей пенсии примерно составит 6 248 сомов. Такие меры позволят увеличить доходы соответствующих групп граждан с 1 октября 2021 года в размере 138 млн. сомов, и с 1 января 2022-го года – более чем на 1 млрд 800 млн сомов.

Большое количество мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса уже реализуют госорганы. Это касается расширения видов деятельности, признаваемых приоритетными для целей господдержки, снижения и унификации ставки кредита, увеличения объема государственных гарантий. Из дальнейших мер поддержки можно отметить снижение ставки страховых взносов по государственному социальному страхованию для малого и среднего бизнеса. Ожидается, например, что страховые взнося для предпринимателей, создавших 15 рабочих мест, будут снижены с 17% до 4%. С 2022 года будет введен один налог, вместо уплаты нескольких видов налогов.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации будут приняты меры по решению этого вопроса. С этой целью принят закон, позволяющий Кабинету министров КР вводить дополнительные директивные меры в сфере экономики.

В сфере национальной безопасности государство предпринимает ряд мер, вызванных ситуацией в Афганистане, нарастанием глобальной напряженности. В частности идет перезагрузка военной доктрины. В качестве приоритетов названы укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы. Содержание мер по обеспечению безопасности страны хорошо иллюстрирует латинское выражение "Si vis pacem, para bellum" (лат. "Хочешь мира - готовься к войне"). Кыргызстан должен быть готов к наихудшему варианту развития событий.

В целом, предпринятые меры и анонсированные дальнейшие шаги демонстрируют понимание в стране масштабов современных вызовов (от военных до экономических) и наличие адекватного (исходя из возможностей страны) реагирования на них с целью минимизации их возможного негативного влияния на благополучие и безопасность граждан страны.