Гостиница "Иссык-Куль": тень Чернобыля в столице Кыргызстана (фото)

Гостиница "Иссык-Куль", расположенная в южной части Бишкека, рядом с ВДНХ, нуждается в срочной реставрации. Воры растащили из нее все самое ценное, а маргиналы разрушили декоративные элементы отделки здания. Однако несущие конструкции все еще целые, а потому есть возможность спасти этот архитектурный памятник, хотя отечественные чиновники сделали все, чтобы забрать у него этот статус.

Последний раз об отеле вспоминали не так давно, в середине октября прошлого года. Правда, это не было связано с судьбой самого объекта. Просто именно это место для проведения очередного митинга выбрали сторонники нынешнего президента республики Садыра Жапарова. Журналисты VB.KG решили выяснить в каком состоянии гостиница сейчас и прогулялись по заброшенному зданию.

Отель, построенный на закате советской эпохи, сегодня больше похож на объекты, которые любители компьютерных игр могут часто наблюдать в постапокалиптических шутерах. Особенно сильно перекликается вид гостиницы с пейзажами знаменитой серии "Сталкер", события которой разворачиваются на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Центральные ворота комплекса закрыты на замок. Но это не представляет особой проблемы для тех, кто хочет зайти на территорию. Достаточно обойти объект с правой стороны, с которой ограждения вообще нет. Правда, здесь нас встретила стая собак, часть которых была настроена не совсем дружелюбно. Вероятно, из-за того, что среди них были щенки, которых старались защитить от чужаков взрослые животные. Благо, особой опасности четвероногие друзья не представляют, и мы беспрепятственно прошли к зданию.

Картина открывается плачевная. Гостиница смотрит на окружающий мир пустыми глазницами окон, из которых вандалы вывернули почти все рамы.

Заходим в здание ресторана слева и поднимаемся на второй этаж. Здесь в центре зала лежит раскуроченное пианино, на котором как клеймо красуется грустный смайлик, передающий общую гнетущую атмосферу. Под потолком по-прежнему висит огромных размеров люстра. Видимо, она не представляет никакой ценности для воров.

Проходим в фойе отеля. Везде валяются осколки стекол, мусор, выломанные двери, а на стенах красуются надписи нецензурного содержания. Внутри царит такая тишина, что звук шуршащих под ногами стекольных осколков эхом разносится по пустынным коридорам.

Большинство номеров открыты настежь, так как двери, как и оконные рамы, почти везде отсутствуют. Но некоторые закутки забиты досками. Хотя внутри этих помещений ничего интересного нет. На полу в отдельных апартаментах валяются какие-то бумаги – документы вперемешку с журналами.

Вдруг с улицы доносится металлический лязг – к территории подъехала легковушка, из нее вышел человек и открыл ворота. Далее он проехал к гаражам с правой стороны комплекса. Вероятно, снимает эти помещения в аренду. К слову, именно ему принадлежат напавшие на нас собаки, которых по началу мы приняли за бездомных.

Однако в самом здании ни души. Воровать тут уже нечего, а молодежь, раскрашивающая стены всякой нецензурщиной, приходит сюда к вечеру.

В свое время Кыргызская государственная медицинская академия просила передать ей это здание. Врачи обещали создать здесь хороший медицинский комплекс, оснастив его современным оборудованием и развернув операционные блоки. Причем отдельные помещения предусматривались бы для проведения занятий для студентов.

И прогулявшись по бывшему отелю мы пришли к выводу, что он действительно как нельзя лучше подходит именно для этих целей. Первые несколько этажей были бы операционными, смотровыми, процедурными. А гостиничные номера превратились бы в палаты, каждая из которых имеет свой собственный санузел. Для проведения лекций имеются конференц-залы. Ресторан мог бы стать столовой. В общем, все условия.

Однако чиновники не пошли на встречу медикам. У них вероятно свои планы на этот объект. Точнее, не на сам объект, а на его территорию, которую можно продать каким-нибудь застройщикам под возведение очередных "элиток". Именно для этого здание и приводится в негодность – легче потом будет объяснить снос.

Поэтому было бы неплохо, если на проблему гостиницы "Иссык-Куль" обратили бы внимание первые лица государства. Все-таки медицинских учреждений в стране не хватает. Тем более, современных и крупных.

Справка: Гостиничный комплекс "Иссык-Куль" был построен в 1984 году. Его территория составляет 3,6 гектара. В 1993 году он получил статус памятника архитектуры. Но позже его исключили из реестра особо охраняемых объектов. Чиновники неоднократно предпринимали попытки найти инвесторов, которые вдохнули бы новую жизнь в объект. Но ничего из этого не вышло. Единственное конкретное предложение, как написано выше, поступило только от КГМА.