Азамат Сагындык уулу освобожден от должности вице-мэра Бишкека

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, соответствующими распоряжениями мэра столицы Айбека Джунушалиева:

- с 3 сентября освобожден от занимаемой должности вице-мэр столицы Сагындык уулу Азамат. Он курировал земельные вопросы, вопросы градостроительства и архитектуры;

- аким Первомайского района столицы Нусувалиев Максат Орозбекович освобождён от занимаемой должности;

- первый вице-мэр Бишкека Ырсалиев Жамалбек Самарбекович назначен на освободившеюся должность главы района;

- главе Октябрьского района Мирлану Эшкожоеву объявлен строгий выговор. Отмечается, что такая мера принята за недостаточную работу по профилактике коронавирусной инфекции, а также по информированию и вакцинированию населения.