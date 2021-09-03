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Азамат Сагындык уулу освобожден от должности вице-мэра Бишкека

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- Оксана Гут
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В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, соответствующими распоряжениями мэра столицы Айбека Джунушалиева:

- с 3 сентября освобожден от занимаемой должности вице-мэр столицы Сагындык уулу Азамат. Он курировал земельные вопросы, вопросы градостроительства и архитектуры;

- аким Первомайского района столицы Нусувалиев Максат Орозбекович освобождён от занимаемой должности;

- первый вице-мэр Бишкека Ырсалиев Жамалбек Самарбекович назначен на освободившеюся должность главы района;

- главе Октябрьского района Мирлану Эшкожоеву объявлен строгий выговор. Отмечается, что такая мера принята за недостаточную работу по профилактике коронавирусной инфекции, а также по информированию и вакцинированию населения.


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URL: https://www.vb.kg/405881
Теги:
кадры, назначение, увольнение, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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