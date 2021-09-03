Сколько протянется союз Жылдызкан Жолдошевой с Текебаевым?

Экс-депутат Жылдызкан Жолдошева судя по всему намерена влиться в команду Омурбека Текебаева и вместе с ним, а точнее в составе "Ата-Мекена", пойти на предстоящие выборы в Жогорку Кенеш. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

Сама Жолдошева пока не комментирует эту появившуюся также и в СМИ информацию. Поэтому пока неизвестно, что сподвигло ее на такой резкий разворот от своего прежнего сопартийца Камчыбека Ташиева, с которым она была вначале в "Ата-Журте", а потом и в "Мекенчиле", в сторону Текебаева. Возможно, обида, что ее так обделили. Правда, везде в СМИ она заявляет, что никакие должности ей не нужны, но ведь и не предлагали, а это уже другое дело.

Помнится, экс-депутат Жылдызкан Жолдошева долгие годы очень часто критиковала Омурбека Текебаева. Более того, однажды даже серьезно обвинила его к причастности к трагическим июньским событиям 2010 года в Оше, сняв про это даже фильм "Коогалан".

"Люди во главе с Текебаевым, виновные в ошских событиях, обязательно будут наказаны! Если нынешняя власть не накажет их, то это сделает следующая, я уверена в этом. Если не следующая, то тогда накажет Бог! Столько пролитой крови народ никогда не простит", - заявила тогда Жолдошева СМИ.

Теперь вот экс-депутат обрушила всю свою критику на своих прежних товарищей по партии Ташиева и Жапарова, обвиняя их чуть ли не в предательстве. Хотя если по факту, то тот же Ташиев, к примеру, никогда и никого не "кидал". Да, у него тяжелый и вспыльчивый нрав, который не всем по душе, но, выражаясь народным языком, "кидалой" Ташиева вряд ли кто-то сможет назвать. Его да и не раз, но сам он точно никогда, даже когда на него давили.

Что касается самой Жолдошевой, то если информация про ее возможный союз с Текебаевым подтвердится, то это скорее всего ударит по ней самой, точнее по ее рейтингу. Так как такой скачок от серьезного обвинения чуть ли не в причастности к убийству жителей Оша до союза в одной партии трудно будет объяснить электорату.

С другой стороны, становится очевидно, что Жолдошева крайне практичный человек, для которой не существует дружбы в политике, а только интересы. Но реалии таковы, что этот возможный ее союз с Текебаевым обречен. С учетом независимого нрава Жолдошевой и авторитарного характера Текебаева можно предположить, что сотрудничество долго не протянется. Интересно, если это произойдёт на самом деле, то припомнит ли она тогда Текебаеву ошские события?