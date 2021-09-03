Появились сообщения о провале ночного наступления талибов на Панджшер

Ночное наступление боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) на Панджшерскую долину провалилось. Об этом сообщил экс-сотрудник TOLOnews Муслим Ширзад на своей странице в Twitter.

Он отметил, что талибы отключили в провинции Панджшер все телекоммуникационные связи. Также журналист добавил, что талибы не объявят сегодня состав правительства. По словам источников издания Sputnik Afghanistan, талибы атаковали долину по трем направлениям: в районе Шотол, а также на перевалах Хавак и Анджуман, но не смогли добиться успеха ни на одном из них.

К утру бойцы Фронта сопротивления смогли отбить немногие захваченные террористами позиции. Также стало известно о катастрофических потерях "Талибана", однако более подробная информация поступит позже. Из-за боев в районе Гульбахар была повреждена телекоммуникационная антенна, что привело к прекращению подачи энергии через внешние линии.

Ранее в "Талибане" анонсировали "атаку лучшими силами" на позиции Фронта сопротивления. По словам источников в движении, наступление должно было пройти с использованием военной техники. Удар был запланирован на ночь со 2 на 3 сентября.

2 сентября талибы заявили, что начинают военную операцию в Панджшере по уничтожению повстанцев после того, как провалились мирные переговоры с лидерами сопротивления. В диалоге с боевиками, лидер мятежников Ахмад Масуд потребовал от них согласовывать все решения нового правительства с Фронтом сопротивления, а также позволить защитникам Панджшера сохранить оружие и военную технику.

Источник: lenta.ru