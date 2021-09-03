В Узбекистане депутаты ответили на высказывания Жириновского

В Узбекистане депутатам не понравились высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем Центральной Азии. Российский политик считает, что странам региона для того, чтобы защитить свои народы от нападения боевиков из Афганистана, придется войти в состав России.

По мнению Жириновского, если ничего не делать, то в Среднюю Азию ворвутся банды и ИГИЛ, которые будут концентрироваться в Афганистане, эти люди бедные, безработные и голодные.

"Они ворвутся, будет резня, но мы вмешиваться не должны. Но когда через какое-то время сбежавшие оттуда руководители, допустим, в Москву или Саратов, обратятся с просьбой к главе российского государства принять в качестве губерний в состав России, - мы их примем, защитим и очистим Среднюю Азию от всех экстремистов, радикалов и всех фанатиков", – отметил лидер ЛДПР.

По мнению Жириновского, конечным пунктом этого плана должно стать создание в составе РФ Душанбинской, Бишкекской, Ташкентской, Ашхабадской и Шымкентской губерний.

"И никаких республик, никаких президентов", – заключил политик.

Эти высказывания не понравились некоторым депутатам нижней палаты парламента Узбекистана.

Так, председатель Общенационального движения "Юксалиш", член фракции УзЛиДеП в нижней палате парламента Бобур Бекмуродовзаявил, что взгляды лидера одной из партий, которая обычно получает 5% голосов на выборах в России, не воспринимаются всерьез и не имеют значения ни в самой России, ни в странах региона.

"Узбекистан – страна с крепким суверенитетом, сильной армией и национальной идентичностью. Напоминаем лидеру партии, имеющему империалистические настроения и живущему ностальгией по Советскому Союзу, что Узбекистан и Российская Федерация являются независимыми странами с союзническими отношениями. Поздравляем с 30-летием нашей независимости", – отметил он.

Более резко выступил лидер партии "Миллий тикланиш", кандидат в президенты Алишер Кадыров.

По его словам, все заявления Жириновского, хотя они и неофициальные, наносят ущерб международной репутации России. В результате у малочисленных союзников России, а также у мирового сообщества возникают опасения, что Россия является агрессором и лицемером.

Кадыров также считает, что официальные представители российских властей должны отреагировать на такие высказывания лидера ЛДПР.

"Российские власти недавно ввели санкции против отдельных лиц в Центральной Азии за неуважение к местным русским. Но они почему-то не выступают против своих собственных официальных лиц, которые проявляют неуважение к другим народам. Разве это не лицемерие?", – написал он.

Он подчеркнул, что подобные заявления портят отношения между русскоязычными жителями Узбекистана и местным населением.

"Я думаю, мы тоже должны подумать о санкциях в отношении лиц, которые не уважают нашу страну", – заключил он.

Источник: podrobno.uz