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Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу

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Порядка 80% россиян должны вакцинироваться или переболеть ковидом для достижения коллективного иммунитета. Это более 90 млн человек, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Чтобы более спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% [привитых или переболевших] - это большая цифра, чуть более 90 млн человек. Назвав цифру 45 с небольшим [млн человек, которые привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса], я не назвала цифру переболевших [ковидом] - она официально публикуется и каждый день меняется", - сказала она, выступая на марафоне "Новое знание".

Ход вакцинации

Порядка 45,4 млн человек в России привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса. Завершили вакцинацию уже 38,5 млн человек, заявила вице-премьер.

"Когда вы задаете вопрос о том, когда мы его [коллективного иммунитета] достигнем - это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень. Сегодня количество вакцинированных людей в России - 45,4 млн человек, которые привились по одному разу, и 38,5 млн - это полностью привитых", - сказала Голикова.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/405901
Теги:
Россия, коронавирус
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