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Театр "Республика ШКИД" подготовил на этот сезон много сюрпризов

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- Айжан Мамбеталиева
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Как рассказал режиссер театра Дмитрий Сушко, прежде всего в планах реализация давних задумок по воспроизведению на сцене мюзиклов, авторских работ, а также произведений киноклассики советского кинематографа.

Зрителям будут представлены спектакли "Белое солнце пустыни", "Девчата", "А зори здесь тихие", "Любовь и голуби" и многое другое.

Также в этом театральном сезоне будут представлены мюзиклы "Стиляги", "В джазе только девушки" и авторский триптих-спектакль состоящий из историй по биографиям Мэрилин Монро, Эдит Пиаф и Жанны Агузаровой.

В планах у руководства театра сделать лирический авторский спектакль по биографии группы The Beatles.

- В конце сезона планируется создание первого кинофильма нашего театра - "Мой город дорогой". Это тяжелая история о жизни отечественных беспризорников в непростые для всех 90-е годы. Спектакль, который в последствии мы хотим интерпретировать в фильм, расскажет о дружбе, верности, чести, любви и многом другом, - рассказал Дмитрий Сушко. - Мы давно занимаемся проблемами молодежи, в своих постановках поднимаем социальные вопросы, проблемами экологии. Мы думаем, что сегодня у нас есть конкретное предложение ко всем предпринимателям страны готовым вложиться в культуру и искусство. Будем очень рады из поддержке и постараемся оправдать доверие, ведь мы уже много раз представляли Кыргызстан на международной театральной арене и всегда возвращались с призовыми местами.

Кстати, сейчас идет большой набор в театральную студию, попробовать свои силы могут все желающие. Преподаваемые спецификации будут включать в себя сценическое мастерство, сценическую речь, театральную пластику, а также ораторское искусство.

- С нашими юными учениками театральной студии мы планируем поставить спектакли "Сказка о потерянном времени", "Калиф-аист", "Королевство кривых зеркал" и "Маленький принц". На данный момент наш театр уже принимает участие в двух международных театральных фестивалях. Первый фестиваль проходит в Германии. А второй фестиваль проходит в России в городе Санкт-Петербург. Участие в них проходит в онлайн-режиме. Оба фестиваля очень важны для нас поскольку Кыргызстан там представлен впервые за всю историю, - рассказал Дмитрий. – Результаты будут известны в конце сентября.

Также по его словам запланированы несколько спектаклей, затрагивающих актуальные темы. Например, спектакль "Враг" расскажет зрителю о жестоком убийстве редких животных на территории нашей страны. А постановка 'Завтра не наступит никогда" повествует о вырубке деревьев и уничтожении экосистемы.

Также после участия в международном театральном фестивале в Белоруссии в городе Минск коллектив театра задумался о создании авторского спектакля "Алое небо", посвящённого трагедии произошедшей в деревне Хатынь, которая была уничтожена фашистами 22 марта 1943 года.

В день трагедии недалеко от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер. В ответ каратели окружили деревню, согнали всех жителей в сарай и подожгли его, а тех, кто пытался бежать, расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли 149 человек, из них 75 детей в возрасте до 16 ти лет. Деревня была разграблена и сожжена дотла.

Актеры театра "Республика ШКИД" хотели бы этим спектаклем запустить волну памяти о трагедиях военного времени, чтобы и другие творческие коллективы стран СНГ присоединились к этому челленджу.


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URL: https://www.vb.kg/405902
Теги:
дети, театр
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