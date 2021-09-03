В Караколе открылся автоЦОН

Состоялось торжественное открытие очередного автоЦОНа в городе Каракол. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

"Жители Каракола и близлежащих районов теперь могут получить в пределах одного комплекса все этапы, необходимые для получения водительского удостоверения и регистрации, перерегистрации автотранспортных средств, при этом все процедуры были упрощены и внедрена электронная очередь, что приведет к быстрому и качественному получению услуг для граждан", - говорится в сообщении.

В церемонии участвовали руководство министерства цифрового развития КР во главе с заместителем председателя кабинета министров - министр цифрового развития КР Дастаном Догоевым, первый заместитель полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области Далиев Уланбек, первый вице-мэр г. Каракол Чынгыз Бапаев и директор Государственного учреждения "Унаа" Турусбек Тумонбаев.Также на открытие АвтоЦОНа по приглашению министра цифрового развития приняли участие делегация из Объеденненных Арабских Эмиратов.

В автоЦОНа здании, площадью 630 м2, в формате openspace работают шесть окошек операторов и отдельный информационный зал для экзаменов на водительские удостоверения. Внутри автоЦОНа есть касса банка для приема платежей, система электронной очереди, удобные места для ожидания, дежурный сотрудник в зале для консультаций – это лишь малая часть всех удобств, созданных для граждан.

Новый центр ориентирован на потребности граждан, призван облегчить населению получение всего спектра услуг в сфере регистрации автомашин и выдачи водительских удостоверений.

АвтоЦОН расположился в городе Каракол по адресу ул.Карасаева, 1а. График работы такой же, как и у остальных местных подразделений ГУ "Унаа" – с 8:30 до 17:30.