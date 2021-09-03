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В Чолпон-Ате открылся филиал НИИ хирургии сердца и трансплантации органов

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- Нина Ничипорова
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В городе Чолпон-Ата в Иссык-Кульской области открылся филиал Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов на базе центра укрепления здоровья "Алтын-Балалык".

Как сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, в учреждении будут использоваться современные методы лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Филиал будет оснащен медицинским оборудованием, которое позволит проводить необходимый комплекс лечебно-диагностических процедур, а также первые операции на открытом сердце в Иссык-Кульской области на постоянной основе.

По словам директора НИИХСиТО Таалайбека Кудайбердиева, открытие филиала в Чолпон-Ате – большой шаг в развитии системы оказания кардиохирургической помощи в регионах.

"В столице мы не всегда успеваем обслуживать пациентов со всего Кыргызстана. Многие пациенты после операции нуждаются в дальнейшей реабилитации. Поэтому мы открыли второй стационар, чтобы все пациенты могли непрерывно получать лечение и проходить необходимую реабилитацию", - сказал Кудайбердиев.

В учреждении организовано два отделения – кардиохирургическое с операционным блоком и реанимацией, а также отделение реабилитации.

Специалисты планируют проводить до 50 операций в первый год работы филиала.

"В нашем учреждении будут обслуживаться все категории больных, которые нуждаются в кардиохирургической и кардиологической помощи. В дальнейшем мы планируем открыть вторую операционную и установить ангиографический комплекс, который поможет проводить малоинвазивные операции", - добавил директор НИИХСиТО.


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URL: https://www.vb.kg/405915
Теги:
здравоохранение, хирургия, кардиология, Минздрав
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