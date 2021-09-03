Все приговоры в отношении Ахматбека Келдибекова отменены

Все приговоры в отношении экс-спикера Жогорку Кенеша Ахматбека Келдибекова отменены. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

По ее данным, были отменены приговоры Первомайского райсуда Бишкека от 12 ноября 2015 года и Бишкекского горсуда от 11 марта 2016-го, а также постановление Верховного суда от 13 октября 2016 года.

"Ходатайство Келдибекова о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам было удовлетворено. Ранее гособвинение вынесло заключение о необходимости пересмотра и направления уголовного дела в суд первой инстанции. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд столицы", - сказали в Верховном суде.

Напомним, в ноябре 2013 года экс-спикер ЖК Ахматбек Келдибеков обвинялся в коррупции в бытность председателем Социального фонда в 2002-2005 годах, Налоговой службы в 2008-2009-м и в злоупотреблении должностным положением, когда был спикером Жогорку Кенеша в 2010-2011 годах.

В ноябре 2015 года Первомайский районный суд Бишкека признал экс-спикера виновным по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" и назначил штраф в размере 3 миллионов сомов за создание спецпредставительства Жогорку Кенеша в Москве. В то же время он вынес оправдательный приговор по статье "Коррупция".

Последняя инстанция приговорила Келдибекова к 10 миллионам сомов в виде штрафа за незаконное открытие специального представительства ЖК в Москве и нарушение закона в бытность его председателем Государственной налоговой службы.