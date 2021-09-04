Команда Кыргызстана прошла в финал танкового биатлона

На подмосковном полигоне Алабино 3 сентября состоялся финал танкового биатлона среди команд второго дивизиона. В его заключительной эстафете приняли участие сборные Мьянмы, Таджикистана, Кыргызстана и Южной Осетии. Команда Кыргызстана стала победителем в этом дивизионе.

Этап "Эстафета", как отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, по праву пользуется у болельщиков танкового биатлона большой популярностью. По регламенту соревнований три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементомтманкового биатлона.

В ходе эстафеты каждый танковый экипаж проходил четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба велась из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов – с места. В состязании участвовали по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Первыми со всеми испытаниями на трассе танкового биатлона справились военнослужащие Кыргызстана. Они финишировали с временным результатом 2 часа 16 мин. 50 сек. С минимальным отставанием в 3 мин. 13 сек. эстафету завершили танкисты Таджикистана. Их результат прохождения трассы составил 2 часа 20 мин. 3 сек. Экипажи Мьянмы стали бронзовыми призерами, завершив гонку за 2 часа 28 мин. 5 сек. На четвертом месте расположилась команда Южной Осетии с результатом 2 часа 29 мин. 6 сек.

Финальная эстафета первого дивизиона состоится, 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр–2021. За главный кубок танкового биатлона поборются команды России, Китая, Казахстана и Азербайджана.

В 2021 году в Танковом биатлоне принимали участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. В этом году команды-участницы были поделены на два дивизиона. После первого этапа – "Индивидуальной гонки" – пришел черед второго этапа – "Эстафеты". Победитель танкового биатлона, а также серебряный и бронзовый призеры определятся среди тех, кто вышел в финал, 4 сентября.