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Мэр Бишкека вручил сертификаты для поступления в вуз РФ детям-сиротам

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- Александра Василькова
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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил сертификаты воспитанникам Социального общежития, которые поступили в Чувашский Государственный университет имени И. Н. Ульянова (город Чебоксары).

Сертификаты на 50 тысяч сомов получили 4 воспитанника и они будут обучаться на бюджетной основе:

  1. Аян Изяева – историко-географический факультет;
  2. Виктория Александрова – радиотехнический факультет;
  3. Азамат Кадырбек уулу – энерготехнический факультет;
  4. Кубанычбек Талдыбеков – энерготехнический факультет.

СПРАВКА

Социальное общежитие предоставляет временное жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях социального обслуживания, сиротам, полусиротам, находящимся в трудной жизненной ситуации от 16 до 23 лет.


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URL: https://www.vb.kg/405923
Теги:
мэрия, студенты, Бишкек
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