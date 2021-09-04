Мэр Бишкека вручил сертификаты для поступления в вуз РФ детям-сиротам

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил сертификаты воспитанникам Социального общежития, которые поступили в Чувашский Государственный университет имени И. Н. Ульянова (город Чебоксары).

Сертификаты на 50 тысяч сомов получили 4 воспитанника и они будут обучаться на бюджетной основе:

Аян Изяева – историко-географический факультет; Виктория Александрова – радиотехнический факультет; Азамат Кадырбек уулу – энерготехнический факультет; Кубанычбек Талдыбеков – энерготехнический факультет.

СПРАВКА

Социальное общежитие предоставляет временное жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях социального обслуживания, сиротам, полусиротам, находящимся в трудной жизненной ситуации от 16 до 23 лет.