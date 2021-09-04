В 2020 году объем оборота предприятий питания сократился на 39 процентов

В 2020 году объем оборота предприятий питания составил около 15 миллиардов сомов и по сравнению с 2019 годом снизился на 39 процентов.

Как пояснили в Национальном статистическом комитете, такой спад обусловлен введением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). При этом количество хозяйствующих субъектов - ресторанов, баров и других предприятий питания, предоставляющих мобильные и другие услуги по обеспечению питанием, снизилось с 4 547 в 2019 году до 4 446 - в 2020 году.

Сокращение объемов оборота предприятий питания по сравнению

с 2019 годом наблюдалось во всех регионах республики, но наиболее значительное - в Иссык-Кульской - более 68 процентов и Таласской - около 48 процентов областях, а также в Бишкеке - на 42 процента.

По данным Нацстаткома, на 19 процентов снизился и объем оборота розничной торговли в прошлом году во всех регионах страны и составил 356 миллиардов сомов. Причина та же - введение ограничительных мер в связи с COVID-19. Из этой суммы 200 миллиардов сомов составляет объем торговли продовольственными товарами.

Наибольшая доля в продаже продовольственных товаров - более 26 процентов пришлась на муку, хлеб и хлебобулочные изделия, более 12 процентов - на мясо и мясные продукты и более 7 процентов – на алкогольные напитки. Доля молока и молочных изделий в продаже продуктов питания в прошлом году составила 4,6 процента.

Кстати, в стране растет производство молока по сравнению с прошлым годом. За январь-июль 2021 года производство молока составило 979,2 тысячи тонн, что на 19 тысяч тонн или на два процента больше соответствующего периода прошлого года.

Увеличено производство молока во всех областях республики за счет роста поголовья коров на 19,7 тысячи голов и среднего удоя молока на 1 корову на 3,2 кг.