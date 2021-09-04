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Прошла церемония награждения победителей конкурса "Танковый биатлон-2021"

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- Бакыт Стамов
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3 сентября 2021 года в музее Армейских международных игр на территории парка "Патриот" состоялась церемония награждения победителей и призеров второго дивизиона командной эстафеты, а также этапа "Индивидуальная гонка" конкурса "Танковый биатлон". Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

Главным событием церемонии стало награждение победителей и призеров второго дивизиона конкурса "Танковый биатлон". В упорной борьбе третье место завоевала сборная Мьянмы. Второе место досталось танкистам Таджикистана. Золотым финалистом стала команда Кыргызстана, которая в следующем году выступит в ряду сильнейших сборных первого дивизиона. Кубок победителям 2 дивизиона 2021 года вручил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.


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URL: https://www.vb.kg/405933
Теги:
Генеральный штаб, Кыргызстан, танковый биатлон
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