Прошла церемония награждения победителей конкурса "Танковый биатлон-2021"

3 сентября 2021 года в музее Армейских международных игр на территории парка "Патриот" состоялась церемония награждения победителей и призеров второго дивизиона командной эстафеты, а также этапа "Индивидуальная гонка" конкурса "Танковый биатлон". Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

Главным событием церемонии стало награждение победителей и призеров второго дивизиона конкурса "Танковый биатлон". В упорной борьбе третье место завоевала сборная Мьянмы. Второе место досталось танкистам Таджикистана. Золотым финалистом стала команда Кыргызстана, которая в следующем году выступит в ряду сильнейших сборных первого дивизиона. Кубок победителям 2 дивизиона 2021 года вручил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.