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Штамм "дельта" COVID стал превалирующим в КР на сегодняшний день

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- Нина Ничипорова
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Как сообщили VB.KG в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздравсоцразвития, штамм "дельта" стал превалирующим в Кыргызстане на сегодняшний день. В республике сейчас около 67 процентов случаев коронавируса приходится именно на этот генетический вариант.

Для изучения вида циркулирующего штамма образцы ПЦР анализов в июле были отправлены в референс-лабораторию ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

По результатам углубленного изучения было выявлено, что в 66,7 процента случаев инфицирование идет именно индийским генотипом Delta, в 10 процентах - южноафриканским генотипом. А это свидетельствует о том, что в нашей стране как и в других странах мира наблюдается тенденция замены британского генетического варианта на индийский.

Хотя, судя по апрельским результатам, полученным из референс-лабораторий ВОЗ и Новосибирска, в 44 процентах случаев тогда циркулировал именно британский штамм и в единичных случаях - южноафриканский и индийский, в 39 процентах случаев -российские штаммы.

В Минздравсоцразвития уверяют, что сейчас идет снижение заболеваемости со второй половины августа. Начавшаяся в апреле третья волна заболеваемости COVID-19 продолжалась в течение 4,5 месяца с пиком заболеваемости в июле, когда регистрировалось более 1900 случаев заболевания за один день.

Как рассказали в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздравсоцразвития, штамм "дельта" был впервые описан в Индии в декабре 2020 года и с тех пор активно распространился в более чем сотне стран мира.

Он отличается от прежних рядом мутаций в гене S-белка. Вероятно, именно эти мутации позволяют ему "ускользать" от действия нейтрализующих антител у лиц, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Согласно научным данным, индекс репродукции (то есть способность заражать) "дельта" -варианта увеличился в 2-2,5 раза. Если раньше носитель инфекции мог заразить 1-2 человек до момента выявления заболевания, то теперь это число доходит до 5-6.

Как убедились наши эпидемиологи, инкубационный период заболевания (то есть период с момента заражения до появления симптомов) стал более коротким, так как контагиозность вируса увеличилась, но максимальный инкубационный период остался прежним - 14 дней. Именно поэтому все противоэпидемические меры ориентируются на этот временной промежуток. Например, ограничительные мероприятия смягчаются, только если тренд на снижение темпов прироста сохраняется в течение двух календарных недель.

Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым – у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное.

Чаще всего симптомы заболевания, вызванного дельта-вариантом, остаются классическими для COVID-19: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако, как отметили в департаменте, они также наблюдают симптомы, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, а также отмечают симптоматику со стороны ЖКТ – диарею, реже тошноту и рвоту.

Отличие штамма коронавируса "дельта" еще и в том, что он "помолодел". При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей. Самая уязвимая категория – молодые люди от 14 до 29 лет. Это активные люди с самым большим количеством контактов, которые часто пользуются общественным транспортом, ходят на работу, общаются в нерабочее время.

Только массовая (как минимум 70% населения) вакцинация поможет прервать цепочку заражений и позволит предотвратить появление новых вариантов инфекции. Кроме того, важнейшей мерой профилактики остается соблюдение санитарных мер - социальной дистанции и масочного режима. Эти рекомендации сохраняются и после вакцинации.


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URL: https://www.vb.kg/405934
Теги:
Госсанэпиднадзор, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, COVID, вакцинация
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