ОАО "МАМ": Запускается новый авиарейс из Оша в Стамбул

Как сообщили в открытом акционерном обществе "Международный аэропорт "Манас", теперь из Оша в Стамбул (Турция) можно долететь прямым рейсом.

Открытие нового регулярного рейса по маршруту "Стамбул-Ош-Стамбул" планируется 1 октября 2021 года.

Перевозку пассажиров будет осуществлять турецкая авиакомпания Pegasus 3 раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Длительность полета составит 5 часов 30 минут.

Аэропорт в Оше имеет статус международного. Сюда летают пять авиакомпаний в разные города России, выполняются рейсы в Алматы и Ташкент, помимо, конечно, обслуживания местных авиалиний.