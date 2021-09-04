Погода
$ 84.48 - 84.85
€ 99.72 - 101.22

ОАО "МАМ": Запускается новый авиарейс из Оша в Стамбул

247  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщили в открытом акционерном обществе "Международный аэропорт "Манас", теперь из Оша в Стамбул (Турция) можно долететь прямым рейсом.

Открытие нового регулярного рейса по маршруту "Стамбул-Ош-Стамбул" планируется 1 октября 2021 года.

Перевозку пассажиров будет осуществлять турецкая авиакомпания Pegasus 3 раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Длительность полета составит 5 часов 30 минут.

Аэропорт в Оше имеет статус международного. Сюда летают пять авиакомпаний в разные города России, выполняются рейсы в Алматы и Ташкент, помимо, конечно, обслуживания местных авиалиний.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405935
Теги:
Ош, Турция, самолеты, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  