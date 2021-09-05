Компания из ОАЭ может построить солнечную электростанцию в КР

Компания из ОАЭ заинтересована в инвестировании в строительство солнечных электростанций в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности.

Представители Министерства энергетики и промышленности и энергетических компаний встретились с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Кыргызская сторона также предоставила информацию об энергетических проектах в стране.

В ходе встречи представители ОАЭ отметили, что Кыргызстан обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии. Также было отмечено, что MASDAR заинтересован в инвестировании в солнечные электростанции. Следует отметить, что эта компания вложила в строительство солнечной электростанции в Узбекистане ​​110 тысяч долларов.

По итогам встречи было предложено подписать меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики двух стран. Сейчас стороны работают над подготовкой проекта документа.