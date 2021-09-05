Посол Осмоналиев вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

Посол Кыргызстана Кайрат Осмоналиев 3 сентября вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Глава МИД поздравил посла с началом дипломатической миссии в Азербайджане и выразил уверенность, что с восстановлением уровня дипломатической миссии Кыргызской Республики на уровне посла двусторонние отношения выйдут на качественно новый этап. Должность посла Кыргызстана в Азербайджане оставалась вакантной с июня 2017 года.

Кайрат Осмоналиев обсудил подготовку ответного официального визита министра Байрамова в Кыргызстан и предложил практические меры по реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств по установлению отношений стратегического партнерства и созданию межрегиональной платформы "Центральная Азия - Южный Кавказ" (5+3).

Стороны обсудили планы по обмену визитами на высшем уровне, приоритетные направления по реализации инвестиционных проектов, восстановлению прямого авиарейса "Бишкек-Баку", по активизации деятельности межправительственной комиссии, расширению межрегиональных связей, увековечиванию имени Чынгыза Айтматова в городе Баку и др.

Как известно, посол Кайрат Осмоналиев - известный ученый-юрист и не только в нашей стране. В одно время занимал должность проректора по учебной работе в Дипломатической академии МИД Кыргызстана. Был председателем экспертного совета Координационного совещания по противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре и членом рабочей группы при Совете обороны КР по контролю за реализацией антикоррупционной стратегии.

Профессором Осмоналиевым создана научная школа по проблемам уголовной политики, под его научным руководством защищены семь диссертационных работ. Он является автором и соавтором более 100 публикаций по проблемам права, среди которых научно-практические комментарии к Конституции КР, к Уголовному, Уголовно-процессуальному и Уголовно-исполнительному кодексам КР, учебник "Уголовное право КР", учебное пособие "Основы права КР" и др. Его работы опубликованы в России, ФРГ, Швеции и Казахстане.

Перед назначением послом в Азербайджан Кайрат Осмоналиев был членом Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.