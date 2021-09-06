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На танковом биатлоне команда КР стала золотым финалистом второго дивизиона

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- Евгений Денисенко
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Знаменательное событие прошло в музее Армейских международных игр на территории подмосковного парка "Патриот". Здесь состоялась церемония награждения победителей и призеров второго дивизиона командной эстафеты, а также этапа "Индивидуальная гонка" конкурса "Танковый биатлон".

В торжественном мероприятии, по информации департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков, его заместитель генерал-лейтенант Виктор Лизвинский, главный судья конкурса генерал-майор Александр Глазков, советник министра обороны РФ генерал-полковник Александр Ленцов, вице-президент Федерации танкового биатлона Александр Куликов, другие официальные лица.

Во втором дивизионе (в рамках нынешнего танкового биатлона их два) третье место завоевала сборная Мьянмы, второе -Таджикистана. "Золотым финалистом стала команда Киргизии, которая в следующим году выступит в ряду сильнейших сборных первого дивизиона", - отметили в департаменте МО РФ. Кубок победителям вручил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Также состоялось награждение лучших экипажей первого и второго дивизионов этапа "Индивидуальная гонка" (это - первый этап танкового биатлона). Ценными подарками их наградили главный судья конкурса "Танковый биатлон" генерал-майор Александр Глазков и генеральный директор ООО "Авента ДК" Сергей Горбашов.

Победителем в индивидуальном зачете среди команд второго дивизиона стал второй экипаж Кыргызстана. Командир танка сержант Абдыкайым уулу Тилек, наводчик-оператор сержант Торобек уулу Абдимитал и механик-водитель сержант Омурзак Жидебаев смогли в упорной борьбе финишировать за 26 мин. 15 сек.

На этом этапе каждый экипаж проходил по три круга (3-5 км) с выполнением трех стрельб. На первом круге – из пушки тремя штатными артиллерийскими выстрелами по трем целям, на втором - из зенитного пулемета по цели и на третьем - из спаренного пулемета ПКТ по цели.

В завершение церемонии награждения состоялись выступления творческих коллективов – участников конкурса "Армия культуры".


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URL: https://www.vb.kg/405942
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