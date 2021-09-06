Посол Республики Корея в КР Ли Вонджэ нанес визит в КНУ

Одну из первых своих встреч после своего назначения Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызской Республике г-н Ли Вонджэ провел с профессорами и преподавателями Кыргызского национального университета. А это свидетельствует о том, что Республика Корея придает важное значение развитию отношений в сфере образования и изучению корейского языка в Кыргызстане.

Как сообщил VB.KG начальник департамента международного сотрудничества КНУ Бактыбек Келдибеков, на встрече шла речь о дальнейшем сотрудничестве между диппредставительством РК и КНУ, о подготовке специалистов со знанием корейского языка в университете.

Канат Садыков отметил, что за последние два с половиной года между КНУ и Центром образования Республики Корея установились хорошие деловые связи. Направление "лингвистика корейского языка" на факультете иностранных языков было открыто не так давно. Сейчас здесь обучаются почти 60 студентов, и недостатка в желающих нет.

"Благодаря волонтерам из Республики Корея преподавание языка ведется на очень высоком уровне. Знание корейского языка нашими студентами оценил даже премьер-министр Республики Корея г-н Ли Нак Ён во время визита в наш вуз 17 июля 2019 года. Он сказал: "Студенты КНУ владеют корейским языком лучше, чем я". Конечно, премьер дал оценку авансом, но с поддержкой посольства и Центра образования, думаю, можно достичь высокого уровня в освоении корейского языка", - отметил Канат Садыков.

Ректор КНУ Канат Садыков и директор Центра образования РК Ким Дэ Гван подписали Меморандум о совершенствовании учебного процесса в изучении корейского языка.

Ли Вонджэ подчеркнул, что корейская сторона высоко ценит вклад профессора Садыкова в развитии отношений между Центром образования и КНУ, и выразил надежду, что меморандум еще более их укрепит.