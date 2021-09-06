Погода
$ 84.53 - 84.81
€ 99.70 - 101.15

Посол Республики Корея в КР Ли Вонджэ нанес визит в КНУ

78  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Одну из первых своих встреч после своего назначения Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызской Республике г-н Ли Вонджэ провел с профессорами и преподавателями Кыргызского национального университета. А это свидетельствует о том, что Республика Корея придает важное значение развитию отношений в сфере образования и изучению корейского языка в Кыргызстане.

Как сообщил VB.KG начальник департамента международного сотрудничества КНУ Бактыбек Келдибеков, на встрече шла речь о дальнейшем сотрудничестве между диппредставительством РК и КНУ, о подготовке специалистов со знанием корейского языка в университете.

Канат Садыков отметил, что за последние два с половиной года между КНУ и Центром образования Республики Корея установились хорошие деловые связи. Направление "лингвистика корейского языка" на факультете иностранных языков было открыто не так давно. Сейчас здесь обучаются почти 60 студентов, и недостатка в желающих нет.

"Благодаря волонтерам из Республики Корея преподавание языка ведется на очень высоком уровне. Знание корейского языка нашими студентами оценил даже премьер-министр Республики Корея г-н Ли Нак Ён во время визита в наш вуз 17 июля 2019 года. Он сказал: "Студенты КНУ владеют корейским языком лучше, чем я". Конечно, премьер дал оценку авансом, но с поддержкой посольства и Центра образования, думаю, можно достичь высокого уровня в освоении корейского языка", - отметил Канат Садыков.

Ректор КНУ Канат Садыков и директор Центра образования РК Ким Дэ Гван подписали Меморандум о совершенствовании учебного процесса в изучении корейского языка.

Ли Вонджэ подчеркнул, что корейская сторона высоко ценит вклад профессора Садыкова в развитии отношений между Центром образования и КНУ, и выразил надежду, что меморандум еще более их укрепит.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405943
Теги:
КНУ, Южная Корея, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  