Alibaba вложит 15,5 миллиарда долларов в инициативу всеобщей зажиточности

Об этом сообщили СМИ провинции Чжэцзян, где расположена штаб-квартира гиганта электронной коммерции.

До 2025 года Alibaba намерена проинвестировать инициативу председателя КНР Си Цзиньпина на 100 миллиардов юаней (15,5 милиарда долларов). Средства пойдут в основном на субсидирование малого и среднего бизнеса, а также улучшение страховой защиты курьеров, доставщиков еды и других представителей гиганомики.

Кроме того, Alibaba создаст Фонд развития всеобщей зажиточности размером 20 миллиардов юаней (3 миллиарда долларов). Компания стала одним из последних технологических гигантов, объявивших о своем вкладе во всеобщую зажиточность. Инициатива предполагает, что крупные корпорации будут делиться частью своего богатства для уменьшения социального неравенства.