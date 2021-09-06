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Alibaba вложит 15,5 миллиарда долларов в инициативу всеобщей зажиточности

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- Нина Ничипорова
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Об этом сообщили СМИ провинции Чжэцзян, где расположена штаб-квартира гиганта электронной коммерции.

До 2025 года Alibaba намерена проинвестировать инициативу председателя КНР Си Цзиньпина на 100 миллиардов юаней (15,5 милиарда долларов). Средства пойдут в основном на субсидирование малого и среднего бизнеса, а также улучшение страховой защиты курьеров, доставщиков еды и других представителей гиганомики.

Кроме того, Alibaba создаст Фонд развития всеобщей зажиточности размером 20 миллиардов юаней (3 миллиарда долларов). Компания стала одним из последних технологических гигантов, объявивших о своем вкладе во всеобщую зажиточность. Инициатива предполагает, что крупные корпорации будут делиться частью своего богатства для уменьшения социального неравенства.


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URL: https://www.vb.kg/405950
Теги:
бизнес, Китай, доллар
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