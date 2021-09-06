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Казахстан признал сертификаты вакцинации от COVID-19 для граждан КР

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- Нина Ничипорова
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Главный санитарный врач Казахстана внес поправки в постановление от 11 июня 2021 года №28 "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан". Согласно им признаются действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Турции в соответствии с образцами документов.

Но было бы нелогично не признавать сертификаты о вакцинации в нашей стране, поскольку граждан прививают у нас и казахской вакциной QazVac.

Напомним, в качестве гуманитарной помощи из Казахстана прибыли 25 тысяч доз.

Посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев отметил, что доставка первой партии организована правительством соседнего государства по заданию главы республики. "Договоренность о поставке вакцин достигнута по результатам переговоров президентов двух стран, что вновь подтверждает добрососедские и дружественные отношения между нашими государствами", - сказал он на церемонии передачи.

По словам одного из разработчиков вакцины QazVac Ергали Абдураимова, ею рекомендуется прививать всех желающих лиц старше 18 лет. Рекомендуемый промежуток между двумя дозами составляет 21 день. "На сегодня провакцинировано более 300 тысяч казахстанцев, серьезные побочные эффекты не зафиксированы. В технологии используются те компоненты, которые одобрены ВОЗ, это стандартная технология. Ни одного случая нежелательных эффектов на сегодня не было выявлено", - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/405951
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, посол, коронавирус, COVID-19, COVID, вакцинация
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