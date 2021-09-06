Прогноз погоды 6 – 10 сентября. В Бишкеке без осадков

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды 6 – 10 сентября.

Бишкек:

6-10 сентября без осадков.

17 .. 33 C

Ветер западный 4-9 м/с..

Чуйска область:

6-8 сентября без осадков.

9 сентября ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков.

10 сентября ночью без осадков. Днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков

16 .. 34 С

Ветер западный 4-9 м/с.

Каракол, Чолпон-Ата

12 .. 25 C

4-10 сентября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с.

По данным сайта world-weather

В Бишкеке на период с 06 по 12 сентября. Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке +15°C, максимальное +31°C. Ночью минимальная температура воздуха составит +13°C, а максимальная +24°C