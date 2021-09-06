Прогноз погоды 6 – 10 сентября. В Бишкеке без осадков

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды 6 – 10 сентября.
Бишкек:
6-10 сентября без осадков.
17 .. 33 C
Ветер западный 4-9 м/с..
Чуйска область:
6-8 сентября без осадков.
9 сентября ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков.
10 сентября ночью без осадков. Днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков
16 .. 34 С
Ветер западный 4-9 м/с.
Каракол, Чолпон-Ата
12 .. 25 C
4-10 сентября без осадков.
Ветер западный 4-9 м/с.
По данным сайта world-weather
В Бишкеке на период с 06 по 12 сентября. Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке +15°C, максимальное +31°C. Ночью минимальная температура воздуха составит +13°C, а максимальная +24°C