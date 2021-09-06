В Перми кыргызстанца осудят за изнасилование

В Перми за изнасилование девушки перед судом предстанет 21-летний уроженец Кыргызстана, сообщает телекомпания Vetta

Как сообщили в региональном следственном комитете, преступление было совершено в ночь на 18 июня этого года в Мотовилихинском районе города. Молодой человек остановил автомобиль в лесополосе на Восточном обходе, после чего напал на свою пассажирку и изнасиловал ее.

В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: "Изнасилование" и "Иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия к потерпевшей". В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину.