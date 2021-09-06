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Артем Новиков получил досрочно воинское звание старшего лейтенанта

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- Оксана Гут
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Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков получил досрочно воинское звание старшего лейтенанта. Видео с награждения министром обороны КР Таалайбеком Омуралиевым опубликовано на странице Новикова в Facebook.

"За проявленное усердие, умелую координацию действий силовых структур и госорганов КР, оказание всесторонней помощи соединениям, частям и учреждениям Минобороны КР, принимавшим участие в мероприятиях по урегулированию приграничного конфликта в Баткенской области, присвоено очередное воинское звание по запасу досрочно", - зачитал приказ Таалайбек Омуралиев.

По его словам, такую награду получил только космонавт Юрий Гагарин и теперь Артем Новиков.

Напомним, в апреле по итогам оперативного совещания по ситуации на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенскую область для урегулирования ситуации был направлен в то время первый вице-премьер-министр Артем Новиков.


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URL: https://www.vb.kg/405963
Теги:
Министерство обороны, награда, приграничные конфликты, Кыргызстан, Артем Новиков
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