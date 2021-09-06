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СМИ: Талибы застрелили беременную женщину-полицейского

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- ВБ
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Боевики движения "Талибан" в Афганистане застрелили женщину-полицейского в провинциальном городе, сообщает BBC со ссылкой на очевидцев.

Женщина по имени Бану Негар была убита в семейном доме на глазах у родственников в Фирозкохе, столице центральной провинции Гор. Это убийство произошло на фоне участившихся сообщений об эскалации репрессий в отношении женщин в Афганистане.

Талибы заявили BBC, что они не причастны к смерти Негара и расследуют этот инцидент.

Ранее в афганской провинции Газни боевики запретили привлекать женщин к работе на местных радиостанциях. По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц Афганистана в настоящий момент крайне тяжелая. Их избивают на улице, запрещают ходить в школы и похищают.


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URL: https://www.vb.kg/405964
Теги:
Афганистан, убийство, Талибан
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