СМИ: Талибы застрелили беременную женщину-полицейского

Боевики движения "Талибан" в Афганистане застрелили женщину-полицейского в провинциальном городе, сообщает BBC со ссылкой на очевидцев.

Женщина по имени Бану Негар была убита в семейном доме на глазах у родственников в Фирозкохе, столице центральной провинции Гор. Это убийство произошло на фоне участившихся сообщений об эскалации репрессий в отношении женщин в Афганистане.

Талибы заявили BBC, что они не причастны к смерти Негара и расследуют этот инцидент.

Ранее в афганской провинции Газни боевики запретили привлекать женщин к работе на местных радиостанциях. По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц Афганистана в настоящий момент крайне тяжелая. Их избивают на улице, запрещают ходить в школы и похищают.